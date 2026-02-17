Allerta meteo evacuazione preventiva a Cassano allo Ionio

Il sindaco di Cassano allo Ionio, Gianpaolo Iacobini, ha deciso di evacuare le contrade Lattughelle e Piano Scafo nella notte tra il 16 e il 17 febbraio 2026, a causa di un’ondata di maltempo che ha portato forti piogge e rischi di allagamenti. La decisione mira a proteggere i residenti da eventuali danni alle abitazioni e alle strade, che rischiano di diventare impraticabili. Le squadre di emergenza sono già sul campo per assistere gli abitanti e garantire la sicurezza.

Cassano allo Ionio, Evacuazione Preventiva per Maltempo: La Priorità è la Sicurezza dei Cittadini. Una forte ondata di maltempo ha spinto il sindaco di Cassano allo Ionio, Gianpaolo Iacobini, a disporre l'evacuazione preventiva delle contrade Lattughelle e Piano Scafo nella notte tra il 16 e il 17 febbraio 2026. L'ordinanza mira a tutelare l'incolumità dei residenti a causa delle intense precipitazioni previste, con un dispositivo di sicurezza attivo e un punto di accoglienza allestito presso il palazzetto dello sport di Sibari. Allerta Meteo e Decisione di Evacuazione. La decisione del sindaco Iacobini è stata presa in seguito alle previsioni di forti piogge sulla regione.

L’associazione Sibaridea ha avviato una raccolta di beni a Cassano allo Ionio, dopo che il maltempo ha provocato danni alle abitazioni e alle attività locali.

