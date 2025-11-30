Scontro tra due auto a Cassano allo Ionio morti Chiara Garofalo e Antonio Graziadio | avevano 20 anni Altri quattro feriti

Notte di sangue in Calabria. Due ventenni sono morti e quattro persone sono rimaste ferite, due in modo grave, in un incidente avvenuto verso le 3.30 sulla statale Jonica, nel cosentino. Due auto,.

