Solidarietà a Cassano allo Ionio | l’associazione Sibaridea raccoglie beni per le famiglie colpite da

L’associazione Sibaridea ha avviato una raccolta di beni a Cassano allo Ionio, dopo che il maltempo ha provocato danni alle abitazioni e alle attività locali. La decisione nasce dalla necessità di aiutare le famiglie rimaste senza acqua e senza elettricità, che ora affrontano momenti difficili. La comunità si mobilita per fornire pasti caldi e vestiti, cercando di alleviare le conseguenze dell’alluvione. Un centro di distribuzione è stato allestito in piazza, dove i cittadini possono portare donazioni e offrire supporto.