Solidarietà a Cassano allo Ionio | l’associazione Sibaridea raccoglie beni per le famiglie colpite da

L’associazione Sibaridea ha avviato una raccolta di beni a Cassano allo Ionio, dopo che il maltempo ha provocato danni alle abitazioni e alle attività locali. La decisione nasce dalla necessità di aiutare le famiglie rimaste senza acqua e senza elettricità, che ora affrontano momenti difficili. La comunità si mobilita per fornire pasti caldi e vestiti, cercando di alleviare le conseguenze dell’alluvione. Un centro di distribuzione è stato allestito in piazza, dove i cittadini possono portare donazioni e offrire supporto.
L'associazione Sibaridea ha allestito un punto di raccolta straordinario in Piazza Paglialunga per ricevere donazioni, con un'attenzione particolare all'abbigliamento per bambini, nella giornata di domenica 15 febbraio, dalle 11:00 alle 13:00.
Calabria sott’acqua, esondano due fiumi nel cosentino. Il sindaco di Cassano allo Ionio evacua 500 residenti: «Lasciate le vostre case» – Il video
Il sindaco di Cassano allo Ionio, Gianpaolo Iacobini, ha ordinato l’evacuazione di 500 persone nelle frazioni di Piano Scafo e Lattughelle, a causa dell’esondazione di due fiumi nel territorio.
Scontro tra due auto a Cassano allo Ionio, morti Chiara Garofalo e Antonio Graziadio: avevano 20 anni. Altri quattro feriti
