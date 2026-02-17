Allegri frena le polemiche | Un episodio ti condiziona una partita non il campionato C’è da migliorare il VAR Kalulu come Muntari? Diversi vi spiego perché

Max Allegri interviene per calmare le tensioni dopo l’episodio controverso in Inter-Juve. L’allenatore della Juventus spiega che un singolo episodio può influenzare una partita, ma non l’intera stagione. In conferenza stampa, Allegri ha anche sottolineato la necessità di migliorare il funzionamento del VAR. Ha poi confrontato Kalulu con Muntari, chiarendo le differenze tra i due giocatori.

Max Allegri ha parlato in conferenza stampa, facendo riferimento anche a quanto accaduto in Inter Juve. Vediamo che cosa ha detto. Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla viglia di Milan Como. Di seguito le sue dichiarazioni. ULTIMISSIME JUVE LIVE Sulle tante polemiche degli ultimi giorni: «Hanno già parlato in tanti. Noi bisogna rimanere concentrati sul nostro obiettivo, senza disperdere energie mentali e nervose su quello che è successo. Bisogna essere bravi a gestire all’interno della partita gli imprevisti. Queste cose nel calcio ci sono sempre state, ci sono e ci saranno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Massimiliano Allegri ha commentato le proteste sul VAR dopo Inter-Juventus, spiegando che il Milan preferisce concentrarsi sulla propria partita.

