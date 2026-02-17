Allegri frena le polemiche | Un episodio ti condiziona una partita non il campionato C’è da migliorare il VAR Kalulu come Muntari? Diversi vi spiego perché
Max Allegri interviene per calmare le tensioni dopo l’episodio controverso in Inter-Juve. L’allenatore della Juventus spiega che un singolo episodio può influenzare una partita, ma non l’intera stagione. In conferenza stampa, Allegri ha anche sottolineato la necessità di migliorare il funzionamento del VAR. Ha poi confrontato Kalulu con Muntari, chiarendo le differenze tra i due giocatori.
Max Allegri ha parlato in conferenza stampa, facendo riferimento anche a quanto accaduto in Inter Juve. Vediamo che cosa ha detto. Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla viglia di Milan Como. Di seguito le sue dichiarazioni. ULTIMISSIME JUVE LIVE Sulle tante polemiche degli ultimi giorni: «Hanno già parlato in tanti. Noi bisogna rimanere concentrati sul nostro obiettivo, senza disperdere energie mentali e nervose su quello che è successo. Bisogna essere bravi a gestire all’interno della partita gli imprevisti. Queste cose nel calcio ci sono sempre state, ci sono e ci saranno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Sassuolo Inter, Cesari spegne le polemiche sul gol di Bisseck: «Il Var non può intervenire in quel caso, vi spiego il perché…»
Cesari chiarisce le polemiche sul gol di Bisseck.
Milan-Como, Allegri: “Polemiche? Pensiamo a noi. VAR da migliorare sulle cose oggettive”
Massimiliano Allegri ha commentato le proteste sul VAR dopo Inter-Juventus, spiegando che il Milan preferisce concentrarsi sulla propria partita.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Allegri: Non voglio stare nelle polemiche, ora ascolto. Togliere pressione agli arbitri sarebbe importanteAlla vigilia della sfida contro il Como, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa, toccando molti punti di attualità: Quanto in questo momento del ... tuttojuve.com
Conferenza stampa Allegri: le dichiarazioni del tecnico toscano alla vigilia di Milan?Como, in campo domani alle 20:45 per la Serie AConferenza stampa Allegri: le dichiarazioni del tecnico toscano alla vigilia di Milan?Como, in campo domani alle 20:45 per la Serie A Alla vigilia di Milan Como, recupero della 24ª giornata di Serie A ... calcionews24.com
Il #maltempo frena l’allegria a #Partinico e dintorni per questo #Carnevale, molti i cambi di programma per l’attesa pioggia LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO facebook
«MCKENNIE AL MILAN MATTEO MORETTO FRENA TUTTI: "PISTA NON CALDA, AD OGGI NON CI SONO CONFERME!"» #McKennie #Milan #Juventus #Calciomercato #Moretto #Allegri x.com