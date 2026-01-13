Gli sport mai stati alle Olimpiadi che dominano il mondo | la classifica sorprendente

Esistono sport molto praticati a livello globale che, sorprendentemente, non sono mai stati inclusi nelle Olimpiadi. Questa discrepanza evidenzia come alcune discipline, pur avendo un grande seguito, rimangano escluse dal palcoscenico olimpico. In questa classifica, analizzeremo quali sono gli sport dominanti nel mondo e il motivo per cui non hanno ancora trovato spazio nelle Olimpiadi, offrendo uno sguardo più ampio sulla realtà sportiva internazionale.

Esiste una discrepanza profonda tra ciò che vediamo in TV durante le cerimonie olimpiche e ciò che il resto del pianeta pratica ogni giorno nei parchi, nelle palestre o nelle strade. Se pensate che il prestigio di una medaglia d'oro corrisponda sempre alla popolarità di massa, preparatevi a cambiare idea. La classifica degli sport più seguiti al mondo nasconde giganti che molti di noi ignorano o sottovalutano. Il gigante in attesa: Il Cricket (2,5 miliardi di fan) La sorpresa più grande per il pubblico europeo è il Cricket. È il secondo sport più popolare al mondo dopo il calcio, eppure la sua assenza dai Giochi dura dal 1900.

