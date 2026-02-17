All' Ars il voto sugli enti locali sì alla riforma dimezzata | via libera alla norma sulle quote rosa nelle giunte

L'Ars ha approvato oggi una parte ridotta della riforma degli enti locali, nonostante molte proposte siano state bocciate. La decisione arriva dopo un lungo dibattito, che ha visto anche il via libera alla norma sulle quote rosa nelle giunte. La seduta si è conclusa con il voto favorevole su questa misura, mentre le altre proposte sono state respinte o modificate.

Malgrado la bocciatura di quasi tutte le norme votate oggi, l'Ars ha però approvato ciò che resta della riforma degli enti locali. E cioè la norma che introduce l'obbligo per i sindaci di paesi e città con più di tremila abitanti di nominare in giunta almeno il 40% di assessori donna. L'obbligo scatta dal primo rinnovo dei consigli comunali. Dunque, poiché le prossime Amministrative saranno a maggio in 65 Comuni, i primi ad attuare la riforma saranno i futuri sindaci di Agrigento, Messina e Enna. A Palermo la riforma entrerà in vigore nel 2027. Resta il fatto che la maggioranza esce a pezzi da questa votazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

