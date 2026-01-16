Riforma enti locali all' Ars il voto segreto incombe sulla norma che prevede il 40% di donne nelle Giunte comunali

L'Assemblea regionale siciliana sta discutendo la riforma degli enti locali, con particolare attenzione alla norma che prevede almeno il 40% di donne nelle Giunte comunali. La questione, ancora soggetta a voto segreto, rappresenta uno dei temi principali del dibattito, in un contesto di riforma nazionale che mira a promuovere maggiore rappresentanza femminile nelle istituzioni locali.

In questi giorni, l'Assemblea regionale siciliana è alle prese con la riforma degli enti locali. Uno dei punti più controversi è la presenza di almeno il 40% di donne nelle Giunte comunali, come già avviene nel resto d'Italia. In Sicilia, che ha potestà esclusiva sugli enti locali, finora non c'è. Riforma enti locali all'ARS, Figuccia: "Centrale il terzo mandato e la norma sul consigliere supplente".; L'Ars si prepara al rientro: sul ddl Enti locali si gioca la prima partita per le nuove alleanze; L'Ars ricomincia i lavori dal deputato supplente. A seguire altri nove disegni di legge esclusi dalla Finanziaria; L'Ars dimentica il voto segreto: nel calendario dei lavori la riforma non c'è. L'Ars riparte dalla riforma degli Enti Locali, nove leggi in coda per il Parlamento siciliano, c'è anche la Finanziaria bis - Si inizia, dunque, nel pomeriggio proprio con la discussione generale del ddl sugli enti locali, che si pensa di riuscire ad approvare la prossima settimana.

L’Ars riparte dalla riforma degli enti locali aspettando un vertice di maggioranza su elezioni e rimpasto - Una riforma che potrebbe cambiare le regole in corsa, o quasi, visto che a giugno si vota per le amministrative 2026 (le date sono ancora da stabilire ma il periodo è quello) e l'urgenza impone di dec ... blogsicilia.it

L'Ars "dimentica" il voto segreto: nel calendario dei lavori la riforma non c'è - E già nei prossimi giorni si potrebbe tornare a usare la preferenza non dichiarata ... rainews.it

Tgs. . Riforma degli enti locali, battaglia sulla quota femminile del 40% nelle giunte comunali. Servizio di Giacinto Pipitone - facebook.com facebook

