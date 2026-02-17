Allarme a Bagnoli | Nuovi sforamenti di Pm10

A Bagnoli si verifica un nuovo aumento dei livelli di PM10, causando preoccupazione tra i residenti. La centralina mobile di ARPAC, posizionata in Città della Scienza, ha registrato ancora sforamenti durante la settimana dal 10 al 16 febbraio, mentre sono in corso i lavori legati all’America’s Cup. Un’unità di monitoraggio ha rilevato che i valori di polveri sottili superano frequentemente i limiti consentiti.

Un’altra settimana di sforamenti di PM10 a Bagnoli. Con un po' di ritardo è stato appena pubblicato il bollettino ARPAC con i dati dalla settimana dal 10 al 16 febbraio della centralina mobile sita in Città della Scienza, per il monitoraggio dei dati dei lavori per l’America’s Cup. I nuovi dati dicono che ogni giorno, compresi sabato e domenica ci sono fasce orarie dove i limiti di PM10 superano tranquillamente la soglia limite dei 50 µgm³, con picchi che raggiungono valori fino a 236 µgm³, più di quattro volte il limite massimo. La fascia oraria di maggiore esposizione e pericolosità è quella che va dalle 9 alle 17, l’orario dove il cantiere della colmata ha la maggior frequenza di passaggi di tir e movimentazioni di terreni e polveri.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Bagnoli, 3 sforamenti di pm10 in 4 giorni. E la Polizia Locale indossa le mascherineQuesta settimana a Bagnoli si sono verificati quattro giorni con sforamenti dei limiti di pm10, con tre di questi superamenti in soli quattro giorni.

Sforamenti Pm10 a Bagnoli, Manfredi: "Non mi preoccupano, a Garibaldi si sta peggio"Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha dichiarato che i sforamenti di Pm10 a Bagnoli non lo preoccupano, anche se i dati dell’Arpac indicano che l’aria ha superato i limiti previsti.

