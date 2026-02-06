Bagnoli 3 sforamenti di pm10 in 4 giorni E la Polizia Locale indossa le mascherine

Questa settimana a Bagnoli si sono verificati quattro giorni con sforamenti dei limiti di pm10, con tre di questi superamenti in soli quattro giorni. La situazione ha spinto la Polizia Locale a indossare le mascherine mentre pattuglia la zona. L’Arpac ha installato una centralina a Città della Scienza per monitorare meglio gli inquinanti presenti nell’aria.

L'Arpac ha montato una centralina a Città della Scienza per controllare gli inquinanti nell'aria a Bagnoli. In quattro giorni 3 sforamenti. La Polizia Locale indossa le mascherine.

