Sforamenti Pm10 a Bagnoli Manfredi | Non mi preoccupano a Garibaldi si sta peggio

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha dichiarato che i sforamenti di Pm10 a Bagnoli non lo preoccupano, anche se i dati dell’Arpac indicano che l’aria ha superato i limiti previsti. Manfredi ha aggiunto che, in realtà, in zona Garibaldi la situazione è peggiore, con livelli di polveri sottili più elevati. La sua frase arriva dopo aver visitato alcuni cantieri di bonifica nella zona, dove si stanno svolgendo lavori di risanamento ambientale.

Il commento dei sindaco di Napoli e commissario di Governo per la bonifica dopo la pubblicazione dei dati dell'Arpac sull'inquinamento dell'aria "I dati Arpac sull'aria di Bagnoli non mi preoccupano". Risponde così Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e commissario di Governo alla bonifica di Bagnoli, alla domanda sugli sforamenti dei limiti di polveri sottili registrati dall'agenzia regionale la scorsa settimana. Dal 5 al 9 febbraio, ci sono stati quattro superamenti nei valori medi consentiti di Pm10 nell'aria, registrati dal laboratorio mobile di Città della Scienza, quello più vicino ai cantieri per i lavori di bonifica in vista dell'America's Cup.

