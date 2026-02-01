Cantalamessa ad Avellino | sostegno alle forze dell’ordine agricoltura e strategie di centrodestra per il voto

Il senatore Gianluca Cantalamessa è stato ad Avellino per una giornata intensa tra incontri con le forze dell’ordine, visite alle aziende agricole e confronti con i rappresentanti del centrodestra. Ha ribadito il sostegno alle forze dell’ordine e ha parlato delle strategie politiche in vista delle prossime elezioni, puntando sulla necessità di rafforzare il settore agricolo e di unire le forze politiche del centrodestra per affrontare le sfide future.

Giornata intensa per il rappresentante della Lega tra incontri istituzionali e confronto politico in vista delle elezioni amministrative È stata una giornata di fitti impegni istituzionali e politici quella trascorsa ieri, 31 gennaio 2026, ad Avellino dal Senatore Gianluca Cantalamessa. L'esponente della Lega, che siede nella 9ª Commissione permanente (Agricoltura e Produzione agroalimentare) e nella Commissione parlamentare Antimafia, ha attraversato il capoluogo irpino toccando i temi della sicurezza, della crisi del comparto agricolo e delle strategie per la prossima tornata amministrativa. La giornata ha preso il via nel centro cittadino, dove il Senatore ha presenziato a un gazebo organizzato dalla Lega per esprimere sostegno alle forze dell'ordine.

