Lost media | perderli per ritrovarli | un incontro alla biblioteca Marilia Bonincontro
Sabato 14 febbraio alle 17, la biblioteca “Marilia Bonincontro” di Chieti aprirà le porte a un nuovo incontro dedicato ai media perduti. L’evento fa parte di “Aspettando il Festival”, un ciclo di incontri che anticipa il Festival delle Biblioteche Sociali in programma dal 10 al 14 marzo. La serata si concentrerà sul tema “Lost media: perderli per ritrovarli”, offrendo ai partecipanti un’occasione per scoprire storie e curiosità legate a contenuti scomparsi e ritrovati.
Sabato 14 febbraio, alle ore 17, la biblioteca "Marilia Bonincontro" di Chieti ospiterà il terzo appuntamento di "Aspettando il Festival", il ciclo di incontri che accompagna il Festival delle Biblioteche Sociali – "Biblioteca Corpo Vivo", in programma dal 10 al 14 marzo.
