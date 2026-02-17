Alisson ha confermato il suo status di spaccapartite | quella contro la Roma è stata la quarta rete in corsa della sua stagione
Alisson Santos ha dimostrato ancora una volta di essere decisivo, segnando il suo quarto gol in questa stagione durante la partita contro la Roma. La sua rete ha fatto la differenza, confermando il suo ruolo chiave nella squadra. Un’occasione speciale: il portiere ha approfittato di un'uscita sbagliata della difesa avversaria per insaccare.
Alisson Santos ha subito tenuto fede al suo status di spaccapartite. Ne parla Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport. Alisson Santos, un debutto da sogno. Si legge sul Corriere dello Sport: Sì, Alisson è arrivato dal Portogallo con la fama dello spaccapartite e domenica ha dimostrato di meritarla in dodici minuti: entra, sgasa, dribbla, gol, 2-2. Buonasera a tutti: questo sono io. Lo sconosciuto s’è fatto conoscere in un attimo: Alisson de Almeida Santos, 23 anni, uno dei due brasiliani arrivati a gennaio, bahiano e figlio di un ex calciatore che nel sangue ha velocità, imprevedibilità e l’attimo fuggente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, Bella Hadid ha confermato ancora una volta il suo status di icona di stile.
Tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, Bella Hadid ha ulteriormente dimostrato il suo ruolo di icona di stile, distinguendosi per la capacità di coniugare eleganza classica e tendenze moderne con naturalezza.
Kate Middleton ha confermato la sua eleganza scegliendo un look festivo e coerente con il suo guardaroba consolidato.
Kate Middleton dimostra ancora una volta il suo stile impeccabile, optando per un look festivo che riflette la sua eleganza senza tempo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Napoli, una mano Santos. E c’è una cosa che unisce Alisson e Kvara…; Liverpool score three to beat Brighton and progress in FA Cup; Napoli, contro il Genoa Conte gioca nuove carte: Giovane e Alisson le soluzioni in avanti; Malen trascina la Roma, Alisson Santos rialza il Napoli: 2-2 spettacolo al Maradona.
Alisson si conferma l'uomo degli ultimi minuti. Il Napoli ha trovato la sua arma letaleGrande soddisfazione per Alisson Santos che ha trovato il suo primo gol con la maglia del Napoli, il giocatore è entrato in campo nel secondo tempo ed è riuscito a battere la Roma regalando un pareggi ... msn.com
Alisson-Napoli, battuto il Bayer Leverkusen: i retroscena del suo acquistoAlisson Santos ha preferito il Napoli alla Bundesliga. La redazione di AreaNapoli.it ve lo ha raccontato a suo tempo ed oggi arrivano le dichiarazioni di Fabrizio Romano a confermare il retroscena di ... msn.com
Alisson Santos, attesa agli sgoccioli: Napoli più vicino “Lo Sporting non ha ancora annunciato ufficialmente il prestito di Alisson Santos al Napoli e Rui Borges, in conferenza stampa, non ha confermato che il giocatore sia tra i convocati contro il Nacional. Tutta facebook
PROVE DI GRANDEZZA Leggi il giornale: ilromanista.eu/prima-pagina Due volte in vantaggio con Malen, due volte rimontati da Spinazzola e Alisson. Ma al Maradona dominiamo per larghi tratti, con intensità, senza timori reverenziali. Una prestazione x.com