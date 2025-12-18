Kate Middleton ha confermato la sua eleganza scegliendo un look festivo e coerente con il suo guardaroba consolidato

Kate Middleton dimostra ancora una volta il suo stile impeccabile, optando per un look festivo che riflette la sua eleganza senza tempo. In occasione del pranzo natalizio della famiglia reale britannica, la duchessa ha scelto un outfit che conferma il suo gusto raffinato e la coerenza con il suo iconico guardaroba. Un esempio di sobria raffinatezza che incanta e ispira.

© Amica.it - Kate Middleton ha confermato la sua eleganza scegliendo un look festivo e coerente con il suo guardaroba consolidato. In occasione del pranzo natalizio della famiglia reale britannica, La principessa ha scelto un abito rosso di Alessandra Rich a pois, caratterizzato dal collo lavallière con fiocco tipico degli Anni 80, già indossato durante le celebrazioni natalizie del 2019. In questo modo, Kate ha unito spirito festivo, nostalgia vintage e sostenibilità attraverso il riciclo di un capo iconico. L’outfit è stato completato da orecchini Van Cleef & Arpels in madreperla, già sfoggiati in passato, e da un’acconciatura con fiocco di velluto che aggiunge un tocco giocoso. 🔗 Leggi su Amica.it Leggi anche: Rania di Giordania ha confermato la sua capacità di unire eleganza e sensibilità istituzionale, scegliendo un look misurato e raffinatissimo Leggi anche: Kate Middleton ha offerto un nuovo esempio di eleganza misurata, presentandosi con un look che unisce rigore contemporaneo e dettagli simbolici. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Kate Middleton eterna influencer: è la persona meglio vestita del 2025; Kate Middleton in rosso per il pranzo pre-natalizio a Buckingham Palace. FOTO; Kate Middleton e la piccola Charlotte in rosso bon ton per il pranzo di Natale reale; Kate Middleton, Charlene di Monaco continua a copiarla: l’abito che fa discutere. Kate Middleton, Charlene di Monaco continua a copiarla: l’abito che fa discutere - Charlene di Monaco continua a copiare Kate Middleton, l’abito della Principessa monegasca è troppo simile a quello dell’inglese e fa discutere ... dilei.it

Il toccante messaggio di Kate Middleton in memoria di chi ha perso la vita a causa del cancro - La Principessa del Galles ha visitato un giardino temporaneo allestito nel centro di Londra dove i passanti sono invitati a dedicare una rosa bianca a una persona cara ... vanityfair.it

Kate Middleton “eterna influencer”: è la persona meglio vestita del 2025 - British Vogue, in vista dell'arrivo dell'anno nuovo, ha ripercorso i 12 mesi del 2025 per identificare le celebrities meglio vestite ... fanpage.it

«Auguriamo a tutti un felice Natale». Questo è il messaggio che accompagna la nuova foto di famiglia condivisa dai principi di Galles, dove Kate Middleton, William e i loro tre figli, George, Charlotte e Louis, si lasciano ritrarre sorridenti e uniti seduti tra i fiori, in - facebook.com facebook

Da Kate Middleton a Letizia di Spagna, le Royal non hanno dubbi in merito ai cappottini più regali di stagione x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.