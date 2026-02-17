Alice D’Amato ha raccontato come la depressione post olimpica, arrivata subito dopo aver vinto l’oro, abbia segnato un momento difficile della sua vita. La ginnasta italiana si è aperta sul suo percorso di recupero, sottolineando che oggi si sente di nuovo motivata a sognare. Per il progetto educativo di Pan di Stelle, ha deciso di partecipare come ambassador, portando la sua esperienza ai bambini delle scuole primarie.

La forza di volontà e i sogni sono il filo rosso che attraversa la sua storia e che oggi la riporta tra i banchi di scuola come ambassador della seconda edizione di Sogna e credici fino alle stelle, il progetto educativo di Pan di Stelle dedicato ai bambini delle primarie italiane. Il messaggio che porta, però, non parla solo di traguardi, ma anche di fragilità. «Il mio sogno è iniziato a 3 anni. Io e mia sorella (Alice ha una gemella, Asia, a cui è legatissima, ndr) abbiamo fatto danza fino a 6 anni, poi le maestre hanno chiamato i nostri genitori e gli hanno detto: “Sono due talenti sprecati, devono fare ginnastica artistica”». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Alice D’Amato e il ricordo di quando «dopo l’Oro è arrivata la depressione post olimpica. Ma ora ho ripreso a sognare»

Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, si ripropone il ricordo di Mauro Corona, protagonista della consegna della fiaccola olimpica.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.