Quando ho portato la fiaccola olimpica ero ubriaco sono anche caduto ma non l’ho mollata | parla Mauro Corona

Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 e mentre la fiamma olimpica torna a viaggiare simbolicamente attraverso l’Italia, riaffiora il ricordo di chi quell’esperienza l’ha vissuta in prima persona. Tra loro c’è Mauro Corona, scrittore, alpinista e scultore, che fu tedoforo ai Giochi di Torino 2006. A vent’anni di distanza, Corona ha raccontato quell’episodio in un’intervista rilasciata ai The Journalai, collettivo di giornalisti noto sui social per il tono satirico con cui commenta politica e attualità. Nel corso dell’intervista, Corona ha mostrato uno degli oggetti che conserva con maggiore cura nella sua casa, proprio la fiaccola olimpica di Torino 2006. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

