Bianca Balti | Ho toccato il fondo mentale La modella racconta chi l’ha salvata dopo la depressione post-cancro

Bianca Balti, 41 anni, racconta un capitolo della sua vita che nessuno immaginava fosse così doloroso. Il cancro alle ovaie era in remissione, la fase più dura sembrava superata, eppure intorno a lei sono calate le ombre. La modella lo aveva già accennato lo scorso settembre nella sua newsletter: dopo la malattia non si sentiva più la stessa. Ma al pubblico lo ha raccontato davvero solo ora, sul palco di Vanity Fair Stories, al Teatro Lirico Giorgio Gaber. L’estate più difficile: “Sono entrata in una grande depressione”. Di fronte alla platea, la top model non ha nascosto il crollo vissuto nei mesi estivi: «Questa estate ho toccato il fondo mentale. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Bianca Balti: “Ho toccato il fondo mentale”. La modella racconta chi l’ha salvata dopo la depressione post-cancro

Argomenti simili trattati di recente

Vanity Fair Italia. . «Accettare il presente può essere la chiave della felicità», Bianca Balti con la psico-oncologa Gabriella Pravettoni sul palco del Vanity Fair Stories. #VanityFairStories #ComeTogether - facebook.com Vai su Facebook

È standing ovation per Bianca Balti che riceve il premio Woman of Inspiration a Los Angeles. I dettagli del look con abito a cascata Vai su X

Bianca Balti: “Ho toccato il fondo mentale”. La top model racconta chi l’ha salvata dalla depressione dopo il cancro - Bianca Balti racconta la depressione profonda vissuta dopo la remissione dal cancro alle ovaie e rivela chi l’ha salvata dal baratro. Come scrive quilink.it

Bianca Balti: “Con la malattia ho toccato il fondo mentale, accettare il presente può essere la chiave della felicità” - Ospite di "Vanity Fair Stories", la top model ha parlato della sua battaglia contro il cancro Bianca Balti torna a parlare della lotta contro il cancro e della depressione che l’ha colpita dopo le cur ... Segnala tpi.it

''Ho toccato il fondo mentale'': Bianca Balti svela chi l’ha salvata dal tunnel della depressione - ''Ho toccato il fondo mentale'': Bianca Balti svela chi l’ha salvata dal tunnel della depressione di cui è caduta vittima dopo il cancro ... Lo riporta gossip.it