Alessia Pifferi assolte l' avvocata e le psicologhe | l' accusa di una manipolazione per aiutarla a ottenere la perizia psichiatrica

Alessia Pontenani, legale di Alessia Pifferi e imputata nel filone su ipotesi di falso e favoreggiamento, è stata assolta. Lo ha deciso il gup di Milano Roberto Crepaldi, che. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Alessia Pifferi, assolte l'avvocata e le psicologhe: l'accusa di una «manipolazione» per aiutarla a ottenere la perizia psichiatrica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Una storia che ha indignato tutta Italia, quella della piccola Diana, lasciata morire dalla madre Alessia Pifferi. A #Verissimo, la sorella, Viviana Pifferi. - facebook.com Vai su Facebook

Alessia #Pifferi è stata condannata in appello a 24 anni per l'omicidio della figlia Diana ? shorturl.at/VUPwQ Vai su X

Processo Pifferi bis, assolte l’avvocata Pontenani e le psicologhe del carcere accusate di falso - Il gup di Milano ha assolto l'avvocata Alessia Pontenani, le tre psicologhe e il consulente Garbarini accusati di falso ... fanpage.it scrive

Caso Pifferi bis, il pm: “Condanne per manipolazione”. Attesa sentenza su avvocata e psicologhe - Il procedimento vede al centro ipotesi di falso e favoreggiamento anche attraverso un presunto test falsificato, per aiutare Alessia Pifferi ad ottenere la perizia psichiatrica in primo grado. Segnala msn.com

Alessia Pifferi e il test falsato: chieste condanne fino ai 4 anni per avvocata e psicologhe - Milano, 10 ottobre 2025 – Test “truccato” per consentire ad Alessia Pifferi di ottenere una perizia psichiatrica. Come scrive ilgiorno.it

Alessia Pifferi, chieste pene fino a 4 anni per l’avvocata e le psicologhe: “L’hanno aiutata a eludere le indagini” - La Procura di Milano ha chiesto condanne dai 3 ai 4 anni per l’avvocata Alessia Pontenani, tre psicologhe del carcere San Vittore e lo psichiatra Marco Garbarini. Come scrive fanpage.it

Alessia Pifferi pena ridotta a 24 anni in Appello, annullato l'ergastolo. La sorella: «Non è giustizia» - Così l'avvocata Alessia Pontenani in un passaggio della sua arringa conclusiva nel processo ... Riporta ilgazzettino.it

Viviana Pifferi e la rabbia per la riduzione della pena della sorella Alessia: "Diana dimenticata" - Viviana Pifferi torna a parlare del dolore e della rabbia per la riduzione della pena alla sorella Alessia, condannata per la morte della figlia ... virgilio.it scrive