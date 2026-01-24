Paolo Rossi | Destra e sinistra? Una truffa io sto con gli ultimi Zalone è bravissimo ma io sono figlio del teatro

In questa intervista a Fanpage.it, Paolo Rossi condivide il suo percorso personale e artistico, lontano dai cliché politici e mediatici. Tra riflessioni sulla figura di Zalone e il suo legame con il teatro, Rossi offre uno sguardo autentico sulla propria esperienza, evidenziando valori di solidarietà e creatività che lo hanno guidato nel tempo. Un racconto sincero di un'artista che si distingue per sensibilità e coerenza.

In questa intervista a Fanpage.it, Paolo Rossi racconta il suo percorso umano e artistico fuori dagli schemi. La famiglia divisa tra fascisti e comunisti, il rifiuto della dicotomia destra-sinistra e il mancato commento sul governo Meloni perché "io non parlo dei colleghi, non mi sembra deontologicamente corretto criticare dei comici.". Sul successo di Checco Zalone non ha dubbi, "è bravissimo", ma lui resta "figlio del teatro" con un contratto a lungo termine.🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Gli Stati Uniti vincono 5-1, ma Pochettino sbotta con un giornalista: “Io non sono il bidello”

"Io sto con Hannoun". La sinistra pro integrazione in imbarazzo per il consigliere di origine tunisinaIn un contesto politico complesso, Alaeddine Kaabouri esprime solidarietà a Mohammad Hannoun, coinvolto in un'operazione di polizia del dicembre 2025.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Paolo Rossi e il Busto di un Arsizio: Da Fo, Jannacci e Gaber ho imparato a rubare; Ciclabili e traffico a Verona: il confronto tra Rossi e Piva; ???????? ?? ????, ?? ?????? ???????????' ? ??????? ??????? ???????? ????? ??????? ????? ? ??????????? ?? ?? ?????? ??? ??????????!; Minacce, l'augurio di essere stuprata e insulti sessisti sui social: nel mirino la consigliera regionale Pd Vitri (che ora valuta la...

Juve, Paolo Rossi: 'Quella col Napoli è una prova di inferiorità totale'Nelle scorse ore i giornalisti Paolo Rossi e Mirko Nicolino hanno commentato a modo loro la sconfitta incassata dalla Juventus per 2-1 contro il Napoli nella partita di serie A disputata domenica 7 ... it.blastingnews.com

Sgombero del Leoncavallo, Paolo Rossi: È una sconfitta per Milano. Avrei dovuto farci una serata, mi sono perso una birra come cachetLo sgombero del Leoncavallo? È una sconfitta per Milano. Paolo Rossi, attore e comico milanese, ha commentato così a LaPresse lo sfratto dello storico centro sociale autogestito. L’artista ha ... ilfattoquotidiano.it

1978 Azzuri XI... Romeo Benetti, Paolo Rossi, Mauro Bellugi, Dino Zoff, Roberto Bettega, Claudio Gentile; Franco Causio, Antonio Cabrini, Gaetano Scirea, Giancarlo Antognoni, and Marco Tardelli. - facebook.com facebook

Un contenzioso legale oppone Eros Ramazzotti al vicino di casa Paolo Rossi, revisore contabile residente nello stesso stabile del cantante nel quartiere CityLife di Milano #Milano #Ramazzotti x.com