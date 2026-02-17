Alessandro Ghinelli al timone di una commissione strategica dell’Anci

Alessandro Ghinelli, sindaco di Arezzo, ha preso il comando della commissione “Politiche Comunitarie e Internazionali” dell’Anci dopo aver ricevuto il mandato ufficiale. La decisione arriva in un momento in cui i comuni italiani cercano di rafforzare le loro relazioni con l’Europa e le istituzioni internazionali, specialmente in vista delle nuove opportunità di finanziamento europeo. Ghinelli guiderà le discussioni e le iniziative per supportare le amministrazioni locali in questo ambito.

Il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, assume la guida della commissione permanente “Politiche Comunitarie e Internazionali” dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci). La nomina è stata ufficializzata con una nota firmata dal presidente dell’ANCInci, Gaetano Manfredi, e dal presidente del consiglio nazionale, Marco Fioravanti. Nel nuovo incarico Ghinelli coordinerà i lavori della commissione sulle principali tematiche di attualità internazionale, in sinergia con la struttura tecnica dell’associazione e in raccordo con il delegato politico competente. I vertici Anci hanno sottolineato l’importanza del suo contributo per tutelare gli interessi dei Comuni italiani e promuovere il ruolo delle autonomie locali in ambito europeo e globale.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il sindaco Alessandro Ghinelli nominato presidente della Commissione politiche comunitarie e Internazionali di AnciIl sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, è stato nominato presidente della Commissione politiche comunitarie e internazionali di Anci, dopo aver ricevuto il voto di maggioranza dei rappresentanti dei comuni italiani.

Il sindaco Ghinelli presidente della Commissione Politiche Comunitarie e Internazionali di AnciIl sindaco Alessandro Ghinelli ha preso il comando della Commissione Politiche Comunitarie e Internazionali di Anci, dopo essere stato scelto dai suoi colleghi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.