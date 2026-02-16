Il sindaco Ghinelli presidente della Commissione Politiche Comunitarie e Internazionali di Anci
Il sindaco Alessandro Ghinelli ha preso il comando della Commissione Politiche Comunitarie e Internazionali di Anci, dopo essere stato scelto dai suoi colleghi. La nomina arriva in un momento in cui i comuni italiani affrontano nuove sfide legate all'integrazione europea e alle relazioni con altri paesi. Ghinelli ha già iniziato a coordinare le attività della commissione, coinvolgendo i sindaci di diverse città nel dibattito sulla partecipazione locale alle politiche europee.
Il sindaco Alessandro Ghinelli assume la guida della Commissione permanente "Politiche Comunitarie e Internazionali" dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI). La nomina è stata ufficializzata nei giorni scorsi attraverso una nota firmata dal Presidente di ANCI, Gaetano Manfredi, e dal Presidente del Consiglio Nazionale, Marco Fioravanti. Nel suo nuovo ruolo il sindaco Ghinelli sarà responsabile di coordinare i lavori della Commissione sulle principali tematiche di attualità internazionale, agendo in sinergia con la struttura tecnica dell'Associazione e in raccordo con il delegato politico della materia.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, è stato nominato presidente della Commissione politiche comunitarie e internazionali di Anci, dopo aver ricevuto il voto di maggioranza dei rappresentanti dei comuni italiani.
Anci, il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro presidente della commissione Mezzogiorno
Marco Corsaro, sindaco di Misterbianco, ha ottenuto la presidenza della commissione Mezzogiorno dell’Anci dopo aver ottenuto il sostegno di diversi colleghi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
