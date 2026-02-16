Il sindaco Ghinelli presidente della Commissione Politiche Comunitarie e Internazionali di Anci

Il sindaco Alessandro Ghinelli ha preso il comando della Commissione Politiche Comunitarie e Internazionali di Anci, dopo essere stato scelto dai suoi colleghi. La nomina arriva in un momento in cui i comuni italiani affrontano nuove sfide legate all'integrazione europea e alle relazioni con altri paesi. Ghinelli ha già iniziato a coordinare le attività della commissione, coinvolgendo i sindaci di diverse città nel dibattito sulla partecipazione locale alle politiche europee.

Il sindaco Alessandro Ghinelli assume la guida della Commissione permanente "Politiche Comunitarie e Internazionali" dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI). La nomina è stata ufficializzata nei giorni scorsi attraverso una nota firmata dal Presidente di ANCI, Gaetano Manfredi, e dal Presidente del Consiglio Nazionale, Marco Fioravanti. Nel suo nuovo ruolo il sindaco Ghinelli sarà responsabile di coordinare i lavori della Commissione sulle principali tematiche di attualità internazionale, agendo in sinergia con la struttura tecnica dell'Associazione e in raccordo con il delegato politico della materia.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

