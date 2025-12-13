Consulenza psicologica gratuita il Comune apre lo sportello gratuito

Il Comune di Montegrotto Terme ha annunciato l'apertura di uno sportello di consulenza psicologica gratuita, dedicato ai cittadini che affrontano difficoltà emotive, relazionali o quotidiane. Questa iniziativa mira a offrire supporto e ascolto a chi ne ha bisogno, promuovendo il benessere e la salute mentale della comunità.

Il Comune di Montegrotto Terme attiverà uno sportello di consulenza psicologica gratuita rivolto ai cittadini in situazione di disagio emotivo, relazionale o di vita quotidiana. L'iniziativa è stata resa possibile grazie a un contributo di 23.000 euro assegnato dalla Fondazione Cassa di Risparmio. Padovaoggi.it Spesa a domicilio e consulenza psicologica gratis: la Valdera è solidale - Spesa a domicilio e la possibilità di avere una consulenza psicologica gratuita per affrontare il fardello di stress scatenato dall'emergenza coronavirus: sono i servizi che ... lanazione.it Educare nell’emergenza, incontri gratuiti per la consulenza psicologica online - L’Iniziativa, promossa dal Comune di San Casciano, prevede un calendario di incontri aperti ai cittadini con la partecipazione di esperti del settore educativo San Casciano Val di Pesa (Firenze), 14 ... lanazione.it Ogni bambino ha un modo unico di esprimere ciò che vive. Durante l’Open Day di Consulenza Psicologica Gratuita – venerdì 12 dicembre, potrai confrontarti con me su ciò che riguarda la crescita, le emozioni e le relazioni dei più piccoli. Uno spazio di ascolt - facebook.com facebook © Padovaoggi.it - Consulenza psicologica gratuita, il Comune apre lo sportello gratuito

Consulenza psicologica gratuita alle vittime della criminalità

Video Consulenza psicologica gratuita alle vittime della criminalità Video Consulenza psicologica gratuita alle vittime della criminalità