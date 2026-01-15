Confesercenti Avellino lancia uno sportello di ascolto per rilanciare il commercio locale

Confesercenti Avellino ha avviato uno sportello di ascolto rivolto a negozianti e imprenditori locali. L'obiettivo è raccogliere proposte e segnalazioni per il rilancio del settore terziario nella città, offrendo al contempo supporto informativo e orientamento gestionale. Un punto di riferimento dedicato a favorire il dialogo e sostenere lo sviluppo dell’economia locale in modo concreto e condiviso.

La Confesercenti provinciale di Avellino apre uno sportello di ascolto dedicato ai titolari di negozi e a tutti gli imprenditori del territorio, per raccogliere idee, proposte e segnalazioni per il rilancio del terziario in città, ma anche per offrire informazioni e orientamento per la gestione.

