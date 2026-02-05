Salvini o Calenda? Il dilemma di Meloni nel dopo Vannacci

Giorgia Meloni si trova a decidere chi tenere in squadra tra Matteo Salvini e Carlo Calenda. Dopo le recenti polemiche legate a Vannacci, la premier osserva attentamente, senza ancora prendere una decisione definitiva. La situazione resta tesa, e ogni mossa potrebbe cambiare gli equilibri interni alla maggioranza.

Chi è più sacrificabile tra Matteo Salvini e Carlo Calenda? La domanda presto potrebbe porsela Giorgia Meloni che, pallottoliere alla mano, segue il day after vannacciano con apprensione. Dopo i föra di ball, i brindisi e le pacche sulle spalle, nella Lega – e nella maggioranza – si cominciano a contare i danni e a maneggiare percentuali. Se il centrodestra fino a pochi mesi fa guardava alle Politiche 2027 con ottimismo, adesso lo scenario è cambiato. La forbice con il centrosinistra si sta assottigliando. Secondo l’ultimo sondaggio SWG per La7, la maggioranza è al 48,1 per cento, contro il 44,3 per cento del campo progressista. 🔗 Leggi su Lettera43.it

