La scissione sovranista di Vannacci che agita Salvini e il centrodestra

La rottura tra Roberto Vannacci e la Lega diventa sempre più evidente. Dopo mesi di avvicinamenti, il generale ha deciso di allontanarsi dal partito di Matteo Salvini, scatenando tensioni all’interno del centrodestra. La frattura si fa sentire, e ora il scenario politico si complica con più incertezze e divisioni.

Doveva succedere, e alla fine è successo. La storia d'amore, breve e quasi mai felice, tra Roberto Vannacci e la Lega (anzi, quasi solo con Matteo Salvini) è terminata dopo appena dieci mesi dal suo ingresso nel partito, nemmeno due anni dall'elezione a europarlamentare. Così, dopo aver tenuto a galla il Carroccio alle ultime europee con le sue 500mila preferenze, l'ex generale ha ufficializzato ieri la rottura, lanciando la formazione «Futuro nazionale».

