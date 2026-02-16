Cannavaro | Var? Il protocollo va cambiato ora E su Bastoni in Nazionale
Fabio Cannavaro critica il Var dopo l'espulsione di Bastoni in Inter-Juve, sostenendo che il protocollo deve essere rivisto subito. L'ex difensore si è espresso anche sulla convocazione di Bastoni in Nazionale, sottolineando che il difensore dell'Inter merita maggiore fiducia. Durante la partita, Cannavaro ha osservato da vicino le decisioni arbitrali e ha commentato le scelte che, a suo avviso, influenzano il risultato.
Fabio Cannavaro ha commentato l'episodio che ha visto protagonisti Bastoni e Kalulu durante Inter-Juve, con l'espulsione del francese che ha destato perplessità sull'utilizzo del Var. Queste le parole dell'ex capitano della Nazionale.
Cannavaro: "Bastoni via da Nazionale? No, cose sempre successe"
Protocollo Var, una scusa che non regge più. E la simulazione di Bastoni è due volte sgradevole
La partita tra Inter e avversari si accende quando l'arbitro La Penna non assegna un calcio di rigore che avrebbe favorito i nerazzurri, creando scontento tra i tifosi.
Argomenti discussi: Var e perdite di tempo, il percorso Ifab per cambiare le regole verso i Mondiali 2026.
Bastoni, Cannavaro: «Deve andare in Nazionale, questi episodi sono sempre successi nel calcio» VIDEO Ha vinto un Mondiale da capitano azzurro, da difensore ha vestito le maglie di Juventus e Inter e adesso fa il commissario tecnico dell'Uzbekistan. Fabio Cannavaro ha tutti i titoli ...
