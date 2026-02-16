Fabio Cannavaro critica il Var dopo l'espulsione di Bastoni in Inter-Juve, sostenendo che il protocollo deve essere rivisto subito. L'ex difensore si è espresso anche sulla convocazione di Bastoni in Nazionale, sottolineando che il difensore dell'Inter merita maggiore fiducia. Durante la partita, Cannavaro ha osservato da vicino le decisioni arbitrali e ha commentato le scelte che, a suo avviso, influenzano il risultato.

Fabio Cannavaro ha commentato l'episodio che ha visto protagonisti Bastoni e Kalulu durante Inter-Juve, con l'espulsione del francese che ha destato perplessità sull'utilizzo del Var. Queste le parole dell'ex capitano della Nazionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cannavaro: "Var? Il protocollo va cambiato ora. E su Bastoni in Nazionale..."

Fabio Cannavaro ha commentato le voci su Bastoni, affermando che non c’è motivo per cui il difensore debba lasciare la Nazionale.

La partita tra Inter e avversari si accende quando l’arbitro La Penna non assegna un calcio di rigore che avrebbe favorito i nerazzurri, creando scontento tra i tifosi.

