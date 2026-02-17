Alcaraz-Rinderknech | orario precedenti e dove vederla in tv

Carlos Alcaraz debutta oggi a Doha, perché affronta Arthur Rinderknech nel primo turno dell’ATP 500 qatariota. La partita si gioca in diretta televisiva e streaming, e rappresenta un’occasione importante per il giovane spagnolo di dimostrare la sua forma dopo le ultime vittorie. Alcaraz e Rinderknech si sono già incontrati in passato, e questa sfida si preannuncia avvincente.

(Adnkronos) – Esordio a Doha per Carlos Alcaraz. Oggi, martedì 16 febbraio, il tennista spagnolo sfida il francese Arthur Rinderknech – in diretta tv e streaming – nel primo turno dell'Atp 500 qatariota. Il numero uno del mondo arriva al torneo dopo aver trionfato agli Australian Open 2026, battendo Novak Djokovic, mattatore di Sinner in semifinale, nell'ultimo atto dello Slam di Melbourne, e diventando così il più giovane di sempre a completare il Career Grande Slam. La sfida tra Alcaraz e Rinderknech è in programma oggi, martedì 16 febbraio, non prima delle ore 17.30. I due tennisti si sono affrontati in quattro precedenti, tutti vinti dallo spagnolo, che conduce così con un parziale di 4-0.