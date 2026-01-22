Alcaraz-Moutet | orario precedenti e dove vederla in tv

Alcaraz-Moutet è l'incontro del terzo turno degli Australian Open 2025, che si svolge nella sesta giornata del torneo a Melbourne. Il match vede il numero uno del mondo, Carlos Alcaraz, affrontare il francese Corentin Moutet. Di seguito, trovate tutte le informazioni su orario, precedenti e modalità di visione in tv di questa sfida.

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz torna in campo agli Australian Open 2025. Nella sesta giornata dello Slam di Melbourne, che comincia nella notte tra oggi, giovedì 22 gennaio, e domani, venerdì 23, il tennista spagnolo, numero uno del mondo, sfida il francese Corentin Moutet nel terzo turno. Alcaraz ha già eliminato Walton all’esordio e Hanfmann al primo turno, mentre Moutet ha battuto Schoolkate e Zheng. La sfida tra Alcaraz e Moutet è in programma venerdì 23 gennaio non prima delle 3.30 ora italiana. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello di Melbourne che sarà quindi il primo precedente tra loro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

