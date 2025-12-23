Garlasco Sempio insiste su sua innocenza | Non ho ucciso io Chiara Poggi poi su Stasi | L’idea che sia innocente fa riflettere – VIDEO

Garlasco, 2023. Sempio ribadisce la propria innocenza riguardo alla morte di Chiara Poggi, affermando di non essere stato coinvolto nel suo omicidio. In un'intervista, sottolinea come l’idea della sua innocenza possa far riflettere, mantenendo la propria posizione anche di fronte alle domande più dirette. La vicenda continua a essere al centro dell’attenzione pubblica, con Sempio che insiste sulla sua versione dei fatti.

Garlasco, l’udienza che spiazza tutti: Stasi in aula a Pavia, Sempio assente e la perizia che divide - Un incidente probatorio che può ridisegnare i confini del caso: perché l’ex fidanzato condannato è tornato in tribunale, cosa sostiene la nuova analisi genetica e perché l’indagato oggi non c’era ... lasicilia.it

Garlasco, polemiche per la presenza di Alberto Stasi all'incidente probatorio: perché c'era e Sempio no - Alberto Stasi in aula al tribunale di Pavia per l'udienza sull'incidente probatorio nei confronti di Andrea Sempio, indagato nel caso Garlasco ... virgilio.it

Garlasco, il mistero sulla casa della nonna di Chiara Poggi - Storie italiane 10/12/2025

"Non ho ucciso Chiara Poggi", la verità di Andrea Sempio su Garlasco x.com

Caso Garlasco, Sempio a 10 Minuti: “Non ho ucciso Chiara Poggi” Andrea Sempio torna al centro della scena a 10 Minuti su Rete 4 con parole forti e una posizione netta: “Non l’ho uccisa io”. Parla del suo rapporto con Marco Poggi, della sua famiglia sott - facebook.com facebook

