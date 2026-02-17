Albero crolla e blocca via Ugo La Malfa | traffico in tilt nella zona
Un albero si è abbattuto nella notte su via Ugo La Malfa, bloccando il traffico e creando disagi. La caduta, probabilmente causata dal forte vento che soffiava nella zona, ha fatto cadere un grosso ramo che ha invaso tutta la carreggiata, costringendo le auto a fermarsi.
È successo nella notte: un grosso pino - probabilmente a causa del forte vento che ha sferzato Palermo in queste ore - si è spezzato finendo per invadere l'intera carreggiata Un albero cade all'improvviso nella notte e blocca una strada. È successo in via Ugo La Malfa dove un grosso pino - probabilmente a causa del forte vento che ha sferzato Palermo in queste ore (raffiche di vento che in città hanno sfiorato i 90 chilometri orari) - si è spezzato finendo per invadere l'intera carreggiata. Già alle prime luci dell'alba diversi automobilisti hanno segnalato la situazione alla polizia municipale.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Maltempo in Campania, crolla un albero tra Marano e Camaldoli: traffico in tilt
Questa mattina in Campania si sono verificati disagi a causa di un albero che è crollato sulla strada tra Marano e i Camaldoli.
Camion in avaria blocca la Tiburtina nei pressi dell'aeroporto, traffico in tilt in tutta la zonaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Albero crolla e blocca via Ugo La Malfa: traffico in tilt nella zona; Pino alto 15 metri crolla sulle auto in sosta e blocca la strada; Albero caduto blocca Via di Pratale per ore; Spiagge sparite, le onde arrivano in strada. Canne e tronchi sulla riva.
Pino alto 15 metri crolla sulle auto in sosta e blocca la stradaNon ci sono persone coinvolte. E’ successo a Pisa in via di Pratale ... msn.com
Paura davanti al pronto soccorso del Policlinico: albero crolla su un'ambulanza e uno scooter, ferita una donnaIl cedimento in via Liborio Giuffrè a causa del forte vento. La conducente del mezzo a due ruote colpita alla testa e all'addome. Un sanitario del 118: Avevamo segnalato più volte il pericolo - VIDE ... palermotoday.it
TRAGEDIA SFIORATA. Santa Maria del Cedro, tragedia sfiorata: albero crolla su un’auto parcheggiata. Il fatto è successo a Marcellina, nell’area di sosta della stazione. Sul posto gli agenti della Polizia locale e una pattuglia di vigili del fuoco del distaccament facebook
Lanusei, crolla un albero sulla statale 198: interrotta la strada per Nuoro x.com