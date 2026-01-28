Maltempo in Campania crolla un albero tra Marano e Camaldoli | traffico in tilt

Questa mattina in Campania si sono verificati disagi a causa di un albero che è crollato sulla strada tra Marano e i Camaldoli. Il tronco ha ostruito la carreggiata, causando lunghe code e rallentamenti al traffico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale per mettere in sicurezza la zona e rimuovere i detriti. Nessuno è rimasto ferito, ma la situazione resta critica fino a quando non verranno ripristinate le condizioni di sicurezza.

Un albero è crollato sulla carreggiata lungo la strada che collega Marano ai Camaldoli, in zona Camillo Guerra, poco prima dell'edificio meglio conosciuto come la "Decina", sul versante di Marano. L’arteria, fondamentale collegamento tra Marano, i Camaldoli e la zona ospedaliera di Napoli, è stata parzialmente bloccata, causando forti disagi alla circolazione e traffico intenso. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani, impegnati nella gestione del traffico e nella messa in sicurezza dell’area. Disagi di non poco conto per automobilisti e residenti. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Maltempo in Campania, crolla un albero tra Marano e Camaldoli: traffico in tilt Approfondimenti su Marano Camaldoli Maltempo senza tregua tra vento, mare e strade in tilt: crolla un semaforo a Santa Margherita Il maltempo persistente nel Messinese ha causato danni significativi alle infrastrutture e interruzioni nei collegamenti. Maltempo a Napoli, voragine ai Camaldoli: traffico impazzito in Zona Ospedaliera e bus deviati Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Marano Camaldoli Argomenti discussi: Niscemi, case in bilico sull'orlo del precipizio: immagini dal drone; Dalla voragine di via Acton al rischio crolli: i danni del maltempo in Campania; Allerta arancione in 3 regioni, gialla in 8. Niscemi scivola lentamente - Neve nel Comasco, camera car lungo la sp 44 imbiancata (Video); Le notizie sul maltempo e sul Ciclone Harry in Sicilia, Sardegna e Calabria di martedì 20 gennaio. Maltempo in Campania, crolla un albero tra Marano e Camaldoli: traffico in tiltUn albero è crollato sulla carreggiata lungo la strada che collega Marano ai Camaldoli, in zona Camillo Guerra, poco prima dell'edificio meglio conosciuto come ... ilmattino.it Dalla voragine di via Acton al rischio crolli: i danni del maltempo in CampaniaDisagi in Campania a causa del maltempo. Sono gli effetti della perturbazione atlantica che ha portato la protezione civile a diramare l'allerta meteo su tutta la regione fino alle 18.00 di oggi. A Na ... napolitoday.it #Maltempo #Campania, altro cedimento nel lungomare di Salerno: interessato un tratto pedonale - facebook.com facebook Maltempo: domani in Campania allerta gialla per temporali, vento e mare agitato x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.