Camion in avaria blocca la Tiburtina nei pressi dell' aeroporto traffico in tilt in tutta la zona

Ilpescara.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Traffico in tilt nella zona dell'aeroporto a causa di un mezzo pesante in avaria sulla strada statale Tiburtina Valeria. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 4 dicembre, all'altezza della stazione di rifornimento Eni, a pochi metri dalla rotonda dell'aeroplano.Il veicolo si è bloccato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Camion in avaria blocca la Tiburtina nei pressi dell'aeroporto, traffico in tilt in tutta la zona

