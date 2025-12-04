Camion in avaria blocca la Tiburtina nei pressi dell' aeroporto traffico in tilt in tutta la zona
Traffico in tilt nella zona dell'aeroporto a causa di un mezzo pesante in avaria sulla strada statale Tiburtina Valeria. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 4 dicembre, all'altezza della stazione di rifornimento Eni, a pochi metri dalla rotonda dell'aeroplano.Il veicolo si è bloccato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
