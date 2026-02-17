Alatri e Fiuggi Carnevale con la droga | un arresto e una denuncia Il crack era nascosto nel cuscino

Operazione della Compagnia di Alatri. In manette un 29enne sorpreso con 11 grammi di stupefacente e mille euro in contanti Giro di vite contro lo spaccio di stupefacenti durante il ponte di Carnevale. I Carabinieri della Compagnia di Alatri hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio che ha portato a un arresto e a una denuncia a piede libero, sequestrando diverse dosi di droga pronte per essere immesse sulle piazze locali. L’operazione più rilevante è scattata ad Alatri, nel cuore della notte. I militari dell’Aliquota Radiomobile hanno fermato un’autovettura di grossa cilindrata che transitava con fare sospetto nei pressi del centro storico.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

La polizia di Faenza ha controllato 130 persone tra città e zone periferiche.

I Carabinieri di Alatri hanno arrestato un giovane di 29 anni, accusato di spacciare crack, dopo averlo fermato in centro città durante un controllo di routine.

