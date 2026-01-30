Controllate 130 persone in città e nel forese Un arresto e una denuncia per droga

La polizia di Faenza ha controllato 130 persone tra città e zone periferiche. Durante i controlli, un uomo è stato arrestato e un altro denunciato per droga. Gli agenti hanno passato al setaccio aree verdi, stazioni e locali pubblici, concentrandosi sui luoghi di ritrovo di soggetti con precedenti. L’operazione è servita a mantenere più sicura la zona e a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti.

La Polizia del Commissariato di Faenza, insieme agli equipaggi del Reparto prevenzione crimine Emilia Romagna, ha effettuato a Faenza nei giorni scorsi numerosi controlli in aree verdi, stazioni, esercizi pubblici, zone di ritrovo di pregiudicati. Gli equipaggi hanno proceduto all'identificazione di 130 persone e oltre 40 veicoli in varie zone della città e del forese. I consueti controlli a persone sottoposte a misure hanno consentito agli agenti di verificare che un cittadino italiano di 33 anni aveva violato le prescrizioni inerenti alla libertà vigilata. Durante il controllo ha inveito contro gli agenti, aggredendoli e minacciandoli: è stato arrestato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

