Alaska 11 anni di dati sul reddito di base | sfatato il rischio di aumento di traumi e decessi

L’Alaska ha raccolto 11 anni di dati sul reddito di base, dimostrando che questa misura non ha portato a un aumento di traumi e decessi. Durante il periodo, i ricercatori hanno monitorato le condizioni di salute della popolazione, senza trovare segnali di peggioramenti legati al sostegno finanziario. Un esempio concreto è che, nonostante l’aumento delle risorse disponibili, i casi di incidenti o mortalità non sono aumentati rispetto agli anni precedenti.

Reddito di base sotto esame: undici anni di dati dall'Alaska smentiscono i timori sugli effetti collaterali. Uno studio condotto per undici anni in Alaska ha rivelato che la distribuzione di un reddito di base universale non è associata a un aumento di traumi gravi o decessi. La ricerca, pubblicata sull' American Journal of Epidemiology, offre nuove evidenze nel dibattito internazionale sulle politiche di sostegno al reddito, spesso ostacolate da preoccupazioni legate a possibili comportamenti a rischio indotti dai trasferimenti monetari. L'esperimento alaskano: un modello di reddito universale.