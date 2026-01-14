Invalidità in aumento dopo lo stop al reddito di cittadinanza | i dati e il caso Frosinone

Dopo l’abolizione del reddito di cittadinanza, si registra un aumento delle richieste di pensioni di invalidità. L’ufficio studi della Cgia ha analizzato i dati dal 2020 al 2024, evidenziando un possibile spostamento delle prestazioni assistenziali verso forme pensionistiche. Questo trend si osserva anche nel caso di Frosinone, sollevando attenzione sulle conseguenze sociali e sulla gestione delle risorse pubbliche.

