Innovazione e ricerca | tesoretto da 250 milioni per le imprese del Sud

Dal oggi e fino al 18 febbraio, le imprese del Sud possono accedere a un fondo di 250 milioni di euro destinato a incentivare l’innovazione e la ricerca. Questa opportunità, prevista dai contratti di innovazione, offre un sostegno concreto alle aziende che desiderano investire in progetti innovativi, promuovendo lo sviluppo economico del territorio e favorendo la crescita sostenibile delle imprese locali.

  Pronti, via. Da oggi e fino al 18 febbraio prossimo, saranno disponibili gli incentivi previsti dai cosiddetti?contratti di innovazione?. Una dote massiccia, 731 milioni di. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

