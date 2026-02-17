Al volante fatti di cocaina eroina e anfetamine | dove e cosa si rischia a guidare oltre confine
Un uomo è stato sorpreso al volante con cocaina, eroina e anfetamine, e questa situazione si verifica spesso lungo le strade slovene. La polizia di Capodistria ha registrato numerosi casi di conducenti che guidano sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, mettendo a rischio la sicurezza di tutti. Un esempio concreto è il recente fermo di un automobilista che, durante un controllo, ha mostrato segni evidenti di alterazione.
Guidare lungo le strade della Slovenia può essere rischioso. Non tanto perché i cittadini sloveni rispettino meno il codice della strada rispetto a quanto fanno altre nazionalità, bensì per la situazione che emerge dai report della polizia di Capodistria sulla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Una dimensione, quella della droga al volante sulle strade controllate dagli agenti sloveni, che sembra essere regola, piuttosto che eccezione. La sfilza di controlli e di automobilisti denunciati è lunghissima e, stando a quanto verificato da TriestePrima, non sembra essere migliorata nel primo mese dell'anno in corso.🔗 Leggi su Triesteprima.it
Un secondo al cellulare mentre si è al volante a 50km all’ora è come guidare per 13 metri al buio
Guidare al cellulare a 50 kmh equivale a percorrere circa 13 metri al buio, un rischio spesso sottovalutato.
Controllo di routine al confine, ma il finale è da film: auto rubata in Svizzera con oltre 35 grammi di cocaina
I militari della guardia di finanza di Como hanno fermato un'auto con targa svizzera in Centro Valle Intelvi.
Cinque chili di cocaina trasportati su un’auto presa a noleggio. Al volante un trentenne di Catania che qualche giorno prima aveva perpretato una truffa ai danni di una donna di 88 anni di Cuneo. L’ennesimo maxi sequestro da parte degli uomini della sottose facebook