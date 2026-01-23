Guidare al cellulare a 50 kmh equivale a percorrere circa 13 metri al buio, un rischio spesso sottovalutato. Bergamo si presenta come una città vivace e variegata, che accoglie con entusiasmo chi la vive e la conosce. Subentrare a Mirella Pontiggia come comandante della Polizia Stradale, dopo 14 anni di servizio, rappresenta una sfida importante in un contesto in continua evoluzione.

Ha trovato da subito Bergamo “una bella realtà, frizzante, dinamica e anche variegata”. Non era un compito facile subentrare a Mirella Pontiggia, per 14 anni storica comandante della Polizia Stradale di Via Galgario, nella sua terra. Quando il Ministero gli ha dato la possibilità di quest’esperienza, Mauro Livolsi ne ha sentito il peso della responsabilità, ma anche il fascino e la forza che viene dal lavorare per il bene comune e la sicurezza dei cittadini. Nella precarietà diffusa per le regole, soprattutto sulle strade, dense di traffico da mattina presto a sera tardi, conforta e trasmette positività l’incontro con chi riesce a trasmettere concretezze stabili, determinati nell’impegno del rispetto delle norme, ma prima ancora convinto del primato di parole decisive come prevenzione, educazione, correttezza.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Luigi Di Matteo-Ingegnere dei trasporti: “guardare il telefonino per 1’’ a 50 km/h equivale a guidare per 13 metri al buio”

Ubriachi, attaccati al cellulare e al volante di mezzi senza revisione: raffica di multe, sequestri e denunceNei recenti controlli dei carabinieri ad Agrigento e zone limitrofe sono emerse situazioni preoccupanti, con multe, sequestri e denunce.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Un secondo al cellulare mentre si è al volante a 50km all'ora è come guidare per 13 metri al buio; Un giovane su 2 guida usando lo smartphone, 4 su 10 superano i limiti di velocità. I risultati del progetto ‘Non chiudere gli occhi’; STOP AL CELLULARE IN CLASSE: RENDIMENTO SCOLASTICO AUMENTA DEL 64%; Cellulari non smartphone: i migliori 10 del 2026.

Un secondo al cellulare mentre si è al volante a 50km all’ora è come guidare per 13 metri al buioIntervista con il comandante della Polizia Stradale di Bergamo, Mauro Livolsi sui comportamenti dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice ... bergamonews.it

Un giorno con la Polstrada: «Utenti al cellulare, neanche si accorgono di noi»Un briefing prima di partire con il comandante, e poi via: saliamo a bordo di una pattuglia della Polizia stradale della sottosezione di Palmanova, di vigilanza sulla A4. Dopo un'ora, superiamo un ... rainews.it

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo si sarebbe appropriato di un telefono cellulare e di un pacchetto di sigarette appartenenti a un’altra persona. - facebook.com facebook

Il procuratore di Napoli, che per fare propaganda politica ha usato un’intervista falsa di Giovanni Falcone, ora denuncia Fratelli d’Italia per averne usata una sua vera “senza autorizzazione”. Il copyright sul referendum secondo Gratteri x.com