Al via la nuova campagna di reclutamento dell’Intelligence | caccia a esperti di cyber AI e sicurezza economica

L’Intelligence italiana ha lanciato una nuova campagna di assunzioni, perché ha bisogno di rafforzare le sue capacità in aree chiave come il cyber, l’intelligenza artificiale e la sicurezza economica. La selezione mira a trovare esperti con competenze specifiche in tecnologie avanzate, sicurezza digitale, contrasto al terrorismo, analisi OSINT e finanza. Questa iniziativa punta a colmare le lacune di personale specializzato, con l’obiettivo di rendere più efficace la difesa del Paese.

Parte la nuova campagna di reclutamento dell’intelligence italiana. Il Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica ha avviato una selezione mirata di professionalità ad alto profilo, con competenze nei settori delle tecnologie avanzate, della sicurezza digitale, del contrasto al terrorismo, dell’Osint e dell’economia e finanza. Le candidature potranno essere presentate fino alle ore 24 del 20 marzo 2026, accedendo alla sezione “Lavora con noi” del sito istituzionale sicurezzanazionale.gov.it e cliccando su “Presenta la tua candidatura”. Per completare la procedura è necessario autenticarsi tramite Spid o Carta d’Identità Elettronica (Cie). 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Al via la nuova campagna di reclutamento dell’Intelligence: caccia a esperti di cyber, AI e sicurezza economica Intelligence, al via la nuova campagna di reclutamento. Il talento al servizio della sicurezza nazionale Il Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica ha lanciato una nuova campagna di reclutamento, perché ha bisogno di professionisti esperti in arenili complessi. Intelligence italiana: caccia a esperti cyber, data science e sicurezza nazionale per nuove minacce globali. L’intelligence italiana cerca esperti di cyber sicurezza, data science e sicurezza nazionale a causa delle crescenti minacce globali. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Fondo sostegno spese veterinarie: al via la nuova procedura per i proprietari di animali d’affezione; Al via la nuova edizione di Adotta uno scrittore; INAUGURATA UMBERTID'ARTE 7 ALLA ROCCA - CENTRO PER L'ARTE CONTEMPORANEA: AL VIA LA NUOVA STAGIONE ESPOSITIVA; Scuola, al via il nuovo Marketplace: sconti e agevolazioni per docenti e personale ATA. Intelligence, al via la nuova campagna di reclutamento. Il talento al servizio della sicurezza nazionaleLa nuova campagna di reclutamento avviata dal Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica cerca capitale umano altamente qualificato capace di muoversi in domini ibridi dove tecnologia, ... formiche.net Meteo, settimana al via: nuova (piccola) perturbazione in arrivo, poi weekend con temperature in rialzoTRENTO. La settimana inizia con un meteo instabile, fatto di nuvole di passaggio, qualche fiocco in montagna e qualche goccia di pioggia possibile anche su Trento ma poi per metà settimana è attesa un ... ildolomiti.it Volatus Aerospace Inc. (“Volatus”), un’azienda aerospaziale e di difesa di nuova generazione che fornisce sistemi senza equipaggio a duplice uso, intelligence aerea e servizi operativi mission-critical, ha annunciato di essersi aggiudicata un nuovo contratto c - facebook.com facebook SPIONI CERCANSI! - L'INTELLIGENCE ITALIANA E' È ALLA RICERCA DI NUOVI 007: LE CANDIDATURE VANNO... x.com