Rifiuti al via gli espropri per costruire il nuovo impianto per il trattamento dell' umido

È iniziato il procedimento per gli espropri necessari alla costruzione del nuovo impianto di trattamento dell’umido a Mili Marina. Questo intervento mira a migliorare la gestione dei rifiuti nella zona, seguendo le procedure previste dalla normativa vigente. L’obiettivo è garantire un servizio efficiente e sostenibile, rispettando le procedure di esproprio e coinvolgendo le parti interessate nel processo di realizzazione.

Al via l'iter che porterà agli espropri per realizzare l'impianto di trattamento dell'umido a Mili Marina. La S.R.R. Messina Area Metropolitana (società consortile per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti) ha comunicato l'avvio del procedimento relativo alle superfici da.

