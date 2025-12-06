Firenze in scena lo spettacolo ‘Sennò che Natale è’ al teatro di Cestello

Firenze, 3 dicembre 2025 - Si accendono le feste al teatro di Cestello, nel cuore di Firenze, con un appuntamento speciale che vedrà protagonisti l'estro creativo di Marco Predieri e il talento di Donatella Alamprese, diva del bel canto, eccellenza italiana attiva sui palcoscenici internazionali, tanto da essere stata chiamata a rappresentare il nostro Paese all'Expo di Osaka nella scorsa estate. Sabato 13 dicembre alle 20,45 e domenica 14 alle 16,45, la coppia sarà in scena al teatro di Cestello, palco caro a entrambi, insieme a due musicisti, Marco Giacomini (chitarre) e Fabio Albertosi (pianoforte e tastiere) per dare vita a uno show natalizio scintillante, dove ciascuno potrà ritrovarsi, non solo nel tessuto musicale ma anche nell'intreccio di ricordi, racconti, tra ironia, nostalgia e ovviamente sorprese sotto l'albero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

