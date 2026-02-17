al seggio 696 amministratori ecco come pesare i singoli voti

Domenica 15 marzo, 696 amministratori sono chiamati a votare per eleggere il nuovo presidente della Provincia di Macerata. La loro presenza al seggio 696 deciderà chi guiderà l’ente nei prossimi anni. Un numero importante di voti che potrebbe influenzare l’esito finale.

Sono 696 gli elettori che domenica 15 marzo dovranno votare per il rinnovo del presidente della Provincia di Macerata. Si tratta di sindaci e consiglieri comunali in carica. Secondo i dati raccolti dall’ufficio elettorale dell’ente, fanno parte del territorio della provincia 55 Comuni, da cui deve essere sottratto quello di Muccia che, essendo stato commissariato nell’estate scorsa, non può rientrare nelle operazioni di voto. Pertanto la popolazione complessiva, esclusa quella di Muccia, è di 304.163 abitanti e il numero complessivo di amministratori in carica è di 696. Possono essere eletti presidente della Provincia soltanto i sindaci: sono 53, dunque, gli eleggibili, perché oltre a Muccia (commissariato) non può essere conteggiato il sindaco di Montecassiano, in quanto Leonardo Catena è decaduto a seguito dell’elezione in consiglio regionale nelle fila del Partito democratico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

