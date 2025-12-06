Fofana assenza che può pesare e molto | ecco perché Milan chi per sostituirlo?

Pianetamilan.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torino-Milan, Fofana non ci sarà per l'infortunio subito prima di Lazio-Milan di Coppa Italia. E' un'assenza che pesa per i rossoneri. Chi al suo posto? L'analisi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Fofana assenza che può pesare e molto: ecco perché. Milan chi per sostituirlo?

