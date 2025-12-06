Fofana assenza che può pesare e molto | ecco perché Milan chi per sostituirlo?
Torino-Milan, Fofana non ci sarà per l'infortunio subito prima di Lazio-Milan di Coppa Italia. E' un'assenza che pesa per i rossoneri. Chi al suo posto? L'analisi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Con l'assenza di Fofana e alcune rotazioni in vista, la sfida di Coppa Italia potrebbe rappresentare un'occasione per vedere il sestese in campo
Milan, l'assenza di Rabiot mette a nudo i limiti di Fofana: i dati che smentiscono la teoria di Allegri - La sosta arriva nel momento giusto per il Milan: Allegri e il suo staff lavoreranno alacremente per recuperare Rabiot e migliorare la condizione fisica di Jashari. Da calciomercato.com