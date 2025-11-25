Campania flop di Maria Rosaria Boccia | solo 160 voti Sangiuliano secondo a Napoli il seggio è assicurato

Open.online | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quel 2,5% che gli avrebbe permesso di mettere un piede dentro il consiglio regionale campano, Stefano Bandecchi è costretto a guardarlo da molto in basso. Gli 8.522 voti raccolti dall’ex sindaco di Terni alle Elezioni regionali 2025 hanno permesso alla sua lista “Dimensione Bandecchi” di raggiungere lo 0,42% e al politico di arrivare allo 0,49% come candidato a nuovo governatore della Regione. Dopo settimane in cui il sodalizio tra Bandecchi e Maria Rosaria Boccia era balzato all’onore delle cronache, con tanto di ritiro delle ultime settimane e “ritiro del ritiro” da parte della ex collaboratrice di Gennaro Sangiuliano, il risultato è quantomeno magro. 🔗 Leggi su Open.online

