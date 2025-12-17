Tiger dad di Rosario Palazzolo conclude la rassegna Bomba carta da Gilda Sconzajuocu

In Gilda Sconzajuocu si prepara il ring per accogliere L' uomo tigre.A chiudere la rassegna Bomba Carta, sarà:Tiger Dad, di Rosario Palazzolo - con Salvatore NoceraLo spettacolo è un tassello del progetto Tiger vs tutti: un tour che attraversa 6 teatri indipendenti della città fino alla prossima. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Al Teatro Atlante la prima palermitana dello spettacolo Tiger Dad di Rosario Palazzolo

Leggi anche: Esplode bomba carta in centro a Napoli, indaga la Polizia

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Ho incontrato "Tiger Dad" di Palazzolo: l’anti e(r)rore un po’ icona pop anni 80 un po’ santo contemporaneo - Sul palco del Teatro Atlante Salvatore Nocera interpreta un uomo che sogna e fallisce, in un mondo governato dalla superficialità dei social e dagli algoritmi. palermotoday.it