Tiger dad di Rosario Palazzolo conclude la rassegna Bomba carta da Gilda Sconzajuocu

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
Immagine generica

In Gilda Sconzajuocu si prepara il ring per accogliere L' uomo tigre.A chiudere la rassegna Bomba Carta, sarà:Tiger Dad, di Rosario Palazzolo - con Salvatore NoceraLo spettacolo è un tassello del progetto Tiger vs tutti: un tour che attraversa 6 teatri indipendenti della città fino alla prossima. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Al Teatro Atlante la prima palermitana dello spettacolo Tiger Dad di Rosario Palazzolo

Leggi anche: Esplode bomba carta in centro a Napoli, indaga la Polizia

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

tiger dad rosario palazzoloHo incontrato "Tiger Dad" di Palazzolo: l’anti e(r)rore un po’ icona pop anni 80 un po’ santo contemporaneo - Sul palco del Teatro Atlante Salvatore Nocera interpreta un uomo che sogna e fallisce, in un mondo governato dalla superficialità dei social e dagli algoritmi. palermotoday.it

Tiger vs Tutti Palazzolo porta in scena l'antieroe che ci conosciamo. L'intervista

Video Tiger vs Tutti Palazzolo porta in scena l'antieroe che ci conosciamo. L'intervista

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.