Antigones di Rosario Palazzolo va in scena al Teatro Biondo | una riscrittura contemporanea della tragedia classica
Debutta sabato 27 dicembre, alle ore 21.00 nella Sala Strehler del Teatro Biondo di Palermo, lo spettacolo Antigones - L’ultimo giorno di infelicità di Rosario Palazzolo con Simona Malato, Anton Giulio Pandolfo, Manuela Tuzzolino. Replica domenica 28 alle ore 17.00.Realizzato dal Biondo di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
