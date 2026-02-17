Al Modus Frida Una bomba avvolta nei nastri di seta

Il Teatro Modus presenta di nuovo “Frida. Una bomba avvolta nei nastri di seta” dopo il grande successo del 2022, perché il pubblico continua a richiederla. La produzione torna in scena in via Re Pipino con tre spettacoli, portando sul palco una storia intensa e coinvolgente. Venerdì 20 e sabato 21 febbraio alle 21 e domenica 22 febbraio alle 18, gli spettatori potranno rivivere questa interpretazione apprezzata.

Dopo il debutto nel 2022, "Frida. Una bomba avvolta nei nastri di seta" rimane una fra le produzioni più amate di Teatro Modus degli Orti e torna ancora una volta sul palco in via Re Pipino per tre repliche: venerdì 20 e sabato 21 febbraio alle 21 e domenica 22 febbraio alle 18. Lo spettacolo, scritto e interpretato da Laura Murari con regia di Andrea Castelletti, è un omaggio alla straordinaria artista messicana Frida Kahlo. Una donna che ha vissuto la vita come se fosse un'opera d'arte e l'arte come un'espressione diretta della vita, un personaggio dal carattere forte e fuori dagli schemi, oltre gli stereotipi e i limiti fisici.

Venerdì sera al Teatro Modus di piazza Orti di Spagna si tiene lo spettacolo “Voce di donna”.

