WWE | AJ Styles fa cedere Gunther ma l’arbitro non vede finale controverso a Raw

Nel recente episodio di Raw da Düsseldorf, AJ Styles e Gunther si sono affrontati in un match singolo, il primo tra i due trasmesso in televisione. L'incontro si è concluso con un finale controverso, poiché AJ Styles ha costretto Gunther a cedere, ma l’arbitro non ha visto la sottomissione. Un risultato che ha suscitato discussioni tra i fan e aggiunto suspense alla narrazione dei protagonisti.

Il main event di Raw da Düsseldorf ha messo di fronte AJ Styles e Gunther nel loro primo incontro singolo trasmesso in tv. Un match tecnico e intenso, con entrambi i wrestler che hanno dato vita a scambi di alto livello tenendo il pubblico tedesco con il fiato sospeso. Styles ha lavorato sistematicamente sulla gamba di Gunther fin dalle prime fasi, costringendo più volte il Ring General a rifugiarsi all'esterno del ring. Gunther ha risposto con la sua potenza, piazzando chop devastanti e clothesline che hanno mandato al tappeto il Phenomenal One. Il Calf Crusher e il tap nascosto. Nel finale, Styles è riuscito ad applicare il Calf Crusher per la terza volta nel match, lasciando Gunther in evidente difficoltà.

