Il nuovo Piano di Azione Nazionale per la salute mentale rappresenta un passo importante verso un approccio più umano e centrato sulle persone. Dopo anni di sfide e progressi, si punta a valorizzare la dimensione individuale, promuovendo un supporto più efficace e rispettoso dei diritti di chi affronta disturbi mentali. Un cambiamento che mira a ridisegnare il percorso di cura e inclusione sociale.

© Iodonna.it - Salute mentale: il nuovo Piano di Azione Nazionale che ripensa ai pazienti come persone

L a salute mentale in Italia è sempre stata un terreno complesso, segnato da grandi conquiste come la legge Basaglia e da fragilità mai del tutto risolte. Negli ultimi anni, però, è tornata con forza al centro del dibattito pubblico: la pandemia, infatti, ha lasciato ferite profonde, amplificando fragilità già presenti e rendendo evidente quanto i servizi territoriali fossero disomogenei. È questo spazio vuoto, che il nuovo Piano di Azione Nazionale per la Salute Mentale 2025-2030, appena presentato dal Ministero della Salute, prova a riempire. Salute mentale e adolescenti: 7 libri che li aiutano X Salute mentale, un cambio di prospettiva. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Leggi anche: Umbria, l'annuncio della Regione: "Salute mentale al centro del nuovo piano socio sanitario"

Leggi anche: Salute visiva 2026: il nuovo Piano Nazionale per proteggere la vista di tutti

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Salute mentale, il Piano nazionale 2025-2030 pronto per il via libera: più territorio, continuità di cura e integrazione con il sociale. Ecco le novità; Umbria, l'annuncio della Regione: Salute mentale al centro del nuovo piano socio sanitario; Salute mentale e diritto della famiglia: il Piano 2025–2030 cambia la prospettiva; Il nuovo Piano socio sanitario. La salute mentale al centro.

Umbria. La salute mentale al centro del nuovo Piano socio sanitario - Proietti: “Viviamo un momento molto delicato dal punto di vista della tenuta sociale e, in particolare i giovani, hanno bisogno di essere seguiti, ascoltati e supportati”. quotidianosanita.it